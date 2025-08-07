Två bilar krockade på 263:an – ett barn och en vuxen fördes till sjukhus

Under torsdagen inträffade en trafikolycka på väg 263 mellan Märsta och Sigtuna. Två personbilar kolliderade, vilket ledde till att räddningstjänst, polis och ambulans larmades till platsen.

Personerna som färdades i bilarna kunde själva ta sig ut efter olyckan. Enligt UNT.se fördes ett barn och en vuxen till sjukhus med ambulans för kontroll. Enligt polisen var detta en försiktighetsåtgärd och ingen ska ha fått allvarliga skador. I nuläget finns ingen misstanke om brott i samband med händelsen.