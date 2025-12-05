Tusentals p-böter i Sigtuna – över 6,5 miljoner kronor första halvåret

Årligen utfärdas tusentals P-böter i kommunen och summan av böterna uppgår till över 10 miljoner kronor per år.

Under årets första sex månader har 7 926 parkeringsanmärkningar utfärdats i Sigtuna kommun, motsvarande cirka 6,5 miljoner kronor i felparkeringsavgifter. Antalet ligger på ungefär samma nivå som motsvarande period året innan, enligt Newsworthy.

För hela 2024 delades 15 310 anmärkningar ut, totalt omkring 12,5 miljoner kronor. Det var knappt 1 500 färre än året före.

Sedan början av 2022 och fram till juni 2025 handlar det sammantaget om 53 139 parkeringsförseelser i kommunen, med ett sammanlagt belopp på cirka 43,2 miljoner kronor.