Tusentals p-böter i Sigtuna – över 6,5 miljoner kronor första halvåret
Årligen utfärdas tusentals P-böter i kommunen och summan av böterna uppgår till över 10 miljoner kronor per år.
Under årets första sex månader har 7 926 parkeringsanmärkningar utfärdats i Sigtuna kommun, motsvarande cirka 6,5 miljoner kronor i felparkeringsavgifter. Antalet ligger på ungefär samma nivå som motsvarande period året innan, enligt Newsworthy.
För hela 2024 delades 15 310 anmärkningar ut, totalt omkring 12,5 miljoner kronor. Det var knappt 1 500 färre än året före.
Sedan början av 2022 och fram till juni 2025 handlar det sammantaget om 53 139 parkeringsförseelser i kommunen, med ett sammanlagt belopp på cirka 43,2 miljoner kronor.
Politik Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 7.
Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.
Nyheter Observationer av rovdjur fortsätter att registreras i Sigtuna kommun. Enligt den skandinaviska rovdjursdatabasen Skandobs har det under det senaste året inkommit elva rapporter om lodjur, björn, varg och järv i kommunen.
Politik Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.