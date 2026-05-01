Tusentals firade valborg i kommunen

Vårvärme och lugnt väder lockade många till firande i Märsta, Sigtuna och Husby-Ärlinghundra.

Valborg firades på flera platser i Sigtuna kommun under onsdagskvällen. I Märsta, Sigtuna stad och Husby-Ärlinghundra samlades tusentals personer kring brasor och traditionella firanden.

Vädret bidrog tydligt till uppslutningen. Kvällen bjöd på klart, milt och i stort sett vindstilla väder, vilket gav bra förutsättningar för både arrangörer och besökare.

På flera håll var det familjer, föreningar och lokala aktörer som stod bakom arrangemangen. Stämningen beskrivs som lugn, med mycket folk i rörelse men utan större störningar. Valborg är en av årets största lokala högtider – och årets firande blev ett av de mer välbesökta på senare tid.