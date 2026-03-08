Tung förlust för Skånela – föll sent mot Varberg

Skånela förlorade en jämn match i herrallsvenskan när Varberg vann med 28–27.

Matchen började tungt för Skånela som tidigt hamnade några mål bakom. Först efter drygt 22 minuter var lagen ikapp varandra efter tre raka mål från hemmalaget. I paus var det ändå Varberg som ledde med 14–13.

I början av den andra halvleken kopplade gästerna greppet och gick ifrån till 18–14. Skånela arbetade sig tillbaka in i matchen och med tio minuter kvar tog laget ledningen med 22–21. Hemmalaget var även i förarsätet vid 26–25 med knappt fem minuter kvar.

Men avslutningen gick till Varberg. Gästerna gjorde 3–1 under de sista minuterna och avgjorde matchen.

Simon Lindberg blev Skånelas främste målskytt med sju mål.

Av Erik Karlsson
