Tung förlust för Skånela – föll sent mot Varberg

Skånela förlorade en jämn match i herrallsvenskan när Varberg vann med 28–27.
Matchen började tungt för Skånela som tidigt hamnade några mål bakom. Först efter drygt 22 minuter var lagen ikapp varandra efter tre raka mål från hemmalaget. I paus var det ändå Varberg som ledde med 14–13.
I början av den andra halvleken kopplade gästerna greppet och gick ifrån till 18–14. Skånela arbetade sig tillbaka in i matchen och med tio minuter kvar tog laget ledningen med 22–21. Hemmalaget var även i förarsätet vid 26–25 med knappt fem minuter kvar.
Men avslutningen gick till Varberg. Gästerna gjorde 3–1 under de sista minuterna och avgjorde matchen.
Simon Lindberg blev Skånelas främste målskytt med sju mål.
Ishockey Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.
Ridning Sigtunabygdens ryttarförening arrangerade disco i ridhuset på Sigtuna ridskola under fredagskvällen den 27 februari. Totalt deltog 65 barn, ungdomar och ledare. Den yngsta deltagaren var två år.
Handboll Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.
Basket Basketspelaren Melwin Pantzar är uttagen till herrlandslagets trupp inför det kommande VM-kvalfönstret i slutet av februari och början av mars. Landslaget ställs då mot Estland i ett viktigt dubbelmöte.
Sport Inför de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina d’Ampezzo har Newsworthy kartlagt svenska OS-deltagare genom tiderna. Genomgången visar att flera vinterolympier har koppling till Sigtuna kommun.