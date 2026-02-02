Tung förlust för Skånela efter dramatisk avslutning i Karlskrona

Skånela IF:s damer lämnade lördagens bortamatch mot HF Karlskrona utan poäng trots en stark vändning i andra halvlek. Matchen i damallsvenskan slutade 33–31 till hemmalaget.

Skånela IF förlorade lördagens bortamöte med HF Karlskrona med 33–31. Efter en jämn inledning tog hemmalaget kommandot i första halvlek och gick till pausvila med ledningen 19–15.

I andra halvlek höjde Skånela tempot rejält och vände matchen. Bortalaget tog ledningen med 25–22 och var även i förarsätet med tre bollar kvar med tio minuter att spela. Med tre minuter kvar hade Skånela fortfarande en uddamålsledning.

Avslutningen blev dock olycklig för gästerna. Utvisningar och straffkast gav Karlskrona möjlighet att vända, och hemmalaget kunde till slut säkra segern med två mål.

Skånelas främsta målskyttar var Flavia Malingula Johansson med sex mål samt Kinga Kozdra och Olivia Eketjäll med fem mål vardera.

Av Erik Karlsson
