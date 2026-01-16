Foto: pre

Tullverket sätter in sedelhund på Arlanda

Tullverket har nu placerat sin första renodlade sedelhund på Arlanda flygplats som en del av arbetet mot organiserad brottslighet och illegal penninghantering. Hunden är tränad att upptäcka kontanter som förs in eller ut ur landet utan att anmälas.

Sedelhunden, en labrador retriever vid namn Ranger, arbetar på Arlanda tillsammans med sin hundförare och används i samma miljöer som tullens narkotika- och vapenhundar, exempelvis vid flygplan, bagage och fordon. Enligt Tullverket förs stora brottsvinster ofta ut ur Sverige för att tvättas i andra länder, och sedelhundar ses som ett viktigt komplement i kontrollerna.

Totalt finns i dag fyra sedelhundar i Sverige, varav en på Arlanda. Tullverket planerar att utbilda fler hundar under 2026 med målet att på sikt ha sedelhundar vid alla internationella flygplatser.

Enligt gällande regler måste resenärer som för in eller ut kontanter motsvarande minst 10 000 euro anmäla detta. Regeringen har dessutom föreslagit skärpta regler för kontantförsel även inom EU, med planerad lagändring våren 2026.

Av Erik Karlsson

Satsning på snabbare klottersanering

Notiser Arbetet med att hålla kommunen klotterfri ska nu gå snabbare. Genom ett nytt avtal med Vattenfall ansvarar kommunen även för sanering av klotter på deras anläggningar, som exempelvis elskåp.

Utvisningen av Ayla

Aylas utvisning kan stoppas

Nyheter Under onsdagen meddelades att utvisningar till Iran kan stoppas tillfälligt på grund av den rådande inrikespolitiska situationen. Det innebär att märstabon Ayla som riskerar utvisning för tillfället stannar kvar i Sverige.

EXTRA

Skepptuna kan få militäranläggning

Nyheter Det tidigare golfområdet i Skepptuna kan komma att användas för militär verksamhet. Marken har nyligen köpts av Fortifikationsverket, som ansvarar för fastigheter som används av Försvarsmakten.

Planering för elbussar vid Märsta bussdepå

Politik Region Stockholm planerar att elektrifiera bussdepån i Märsta. Det innebär att depån ska anpassas för att kunna ta emot och ladda elbussar. Totalt handlar det om 102 elbussar som ska börja trafikera området när Region Stockholm tar över busstrafiken i egen regi år 2029.

Klartecken för YH-utbildning inom flygteknik

Nyheter Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Sigtuna kommuns ansökan om att starta en yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik. Beslutet kom under gårdagen och innebär att kommunen efter flera års arbete nu får tillstånd att bedriva utbildningen.

Färre laddbara bilar nyregistrerades

Nyheter Andelen elbilar och laddhybrider bland nyregistrerade personbilar minskade i Sigtuna kommun under fjärde kvartalet 2025. Det visar statistik som Newsworthy sammanställt.