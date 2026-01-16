Tullverket sätter in sedelhund på Arlanda

Tullverket har nu placerat sin första renodlade sedelhund på Arlanda flygplats som en del av arbetet mot organiserad brottslighet och illegal penninghantering. Hunden är tränad att upptäcka kontanter som förs in eller ut ur landet utan att anmälas.

Sedelhunden, en labrador retriever vid namn Ranger, arbetar på Arlanda tillsammans med sin hundförare och används i samma miljöer som tullens narkotika- och vapenhundar, exempelvis vid flygplan, bagage och fordon. Enligt Tullverket förs stora brottsvinster ofta ut ur Sverige för att tvättas i andra länder, och sedelhundar ses som ett viktigt komplement i kontrollerna.

Totalt finns i dag fyra sedelhundar i Sverige, varav en på Arlanda. Tullverket planerar att utbilda fler hundar under 2026 med målet att på sikt ha sedelhundar vid alla internationella flygplatser.

Enligt gällande regler måste resenärer som för in eller ut kontanter motsvarande minst 10 000 euro anmäla detta. Regeringen har dessutom föreslagit skärpta regler för kontantförsel även inom EU, med planerad lagändring våren 2026.