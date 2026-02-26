Tullverket behöver mer pengar för att utveckla och utöka kontroller

Tullverket begär ökade anslag de kommande åren och lyfter behovet av mer resurser för att klara EU:s nya krav och stärka arbetet mot organiserad brottslighet. Myndigheten lämnar nu sitt budgetunderlag till regeringen.

Begäran gäller 28 miljoner kronor redan i år, 190 miljoner kronor för 2027, 445 miljoner för 2028 och 570 miljoner kronor för 2029.

Enligt generaltulldirektör Johan Norrman krävs satsningar på digital förmåga, dataanalys och AI samt ett tekniklyft i den operativa verksamheten. Det handlar också om fler skannrar, ökad mobil kontrollförmåga och mer personal vid gränsen och i postflödet.

För Arlanda, som är en av landets största gränspassager, innebär det fortsatt fokus på kontrollverksamhet och tekniska investeringar. Tullverket pekar på att smugglingstrycket mot Sverige är stort och att den organiserade brottsligheten ställer ökade krav på myndighetens kapacitet.

Bakgrunden är bland annat att EU:s tullunion ska reformeras i grunden, vilket kräver anpassningar i it-system, arbetssätt och bemanning.