TUI satsar på fler cityresor från Arlanda

Resebolaget TUI breddar sitt utbud av storstadsresor från Arlanda flygplats inför kommande resesäsonger. Tre nya destinationer läggs till: Warszawa, Bukarest och Bryssel.

Satsningen innebär fler alternativ för resenärer som vill ha korta cityresor med fokus på kultur, historia och stadsliv. De nya linjerna kompletterar bolagets befintliga utbud av europeiska storstäder.

Enligt bolaget märks ett växande intresse för mindre klassiska storstadsresmål, där resenärer söker nya typer av upplevelser snarare än de mest traditionella turiststäderna.

De nya destinationerna från Arlanda väntas bidra till ett bredare utbud av weekendresor, där både prisnivå och variation lyfts fram som drivande faktorer bakom utvecklingen.