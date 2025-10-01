TUI lanserar paketresor med Ryanair från Arlanda

Resebolaget TUI inleder ett samarbete med Ryanair och utökar därmed sitt utbud av paketresor från Arlanda. Samarbetet innebär större flexibilitet för resenärer och fler destinationer att välja mellan.

Från Arlanda omfattar satsningen bland annat flyg till Alicante, Dubrovnik, Dublin, London-Stansted, Malaga och Manchester. Redan nu går det att boka resor via TUI med Ryanair-flyg till dessa destinationer.

– På TUI utökar vi kontinuerligt vårt semesterutbud med reguljärflyg och erbjuder redan en bred katalog där kunderna fritt kan välja avresedatum, reslängd och mer. Vårt samarbete med Ryanair stärker denna flexibilitet ytterligare och gör det möjligt för oss att erbjuda fler skräddarsydda reseupplevelser och större valmöjligheter för våra kunder, säger Tommy Serban, kommersiell direktör på TUI i Norden.

Under hösten väntas fler destinationer läggas till i samarbetet.