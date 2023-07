TUI återupptog resor till Rhodos

Charterbolaget TUI återupptog på lördagen resor från Arlanda till Rhodos: - Efter noggrann utvärdering av situationen och i samråd med lokala myndigheter kan vi nu återuppta våra resor till Rhodos från och med den 29 juli, skriver TUI i ett pressmeddelande.

Tidigare i veckan ställdes resor till Rhodos in från flera charterbolag. Nu har dock TUI valt att börja flyga igen från bland annat Arlanda. Med start 29 juli, igår lördag, gick första flighterna.

– Beslutet om att temporärt ställa in våra flyg till Rhodos togs på grund av svårigheter med infrastrukturen på ön under bränderna. Efter noggranna utvärderingar och i samråd med de lokala myndigheterna ser vi nu att förhållandena har förbättrats, vilket möjliggör för oss att återuppta våra resor till Rhodos för våra resenärer, uppger TUI i ett pressmeddelande.

Nu anses situationen under kontroll och endast några mindre bränder återstår på södra Rhodos. TUI:s flight BLX689 avgick på lördagsmorgonen klockan 6.30 från Terminal 5. På torsdag 3/8 avgår nästa plan till den grekiska ön.