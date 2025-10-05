Tuff bortaförlust för Wings mot Forshaga

Wings fick en tung start borta mot Forshaga på onsdagskvällen och föll till slut med 5–1.
Hemmalaget Forshaga satte tidigt press och tog ledningen redan efter knappt tre minuter. Drygt åtta minuter senare utökade Forshaga till 2–0 på straff.
Wings hade svårt att komma in i matchen under den första perioden, men spelbilden jämnades något i den andra. Trots flera chanser lyckades laget inte få hål på Forshagas målvakt, och med mindre än en sekund kvar av perioden kom 3–0-målet som blev ett tungt bakslag.
I början av tredje perioden reducerade Olle Dahlman till 3–1, assisterad av Viktor Pahlén och Didrik Lif. Hoppet tändes kortvarigt, men Forshaga svarade snabbt med ytterligare två mål och fastställde slutresultatet till 5–1.
Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.
Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.