Tuff bortaförlust för Wings mot Forshaga

Wings fick en tung start borta mot Forshaga på onsdagskvällen och föll till slut med 5–1.

Hemmalaget Forshaga satte tidigt press och tog ledningen redan efter knappt tre minuter. Drygt åtta minuter senare utökade Forshaga till 2–0 på straff.

Wings hade svårt att komma in i matchen under den första perioden, men spelbilden jämnades något i den andra. Trots flera chanser lyckades laget inte få hål på Forshagas målvakt, och med mindre än en sekund kvar av perioden kom 3–0-målet som blev ett tungt bakslag.

I början av tredje perioden reducerade Olle Dahlman till 3–1, assisterad av Viktor Pahlén och Didrik Lif. Hoppet tändes kortvarigt, men Forshaga svarade snabbt med ytterligare två mål och fastställde slutresultatet till 5–1.