Foto: Trygg i Märsta

Trygghetsvandringarna startar i Märsta

Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.

En grupp bestående av kommunen, fastighetsägare och trygghetsaktörer genomförde under veckan en trygghetsvandring i Märsta centrum. Syftet var att på plats fånga upp sådant som påverkar tryggheten, som trasig belysning, skymmande buskage och slitna offentliga miljöer. Under rundan noterades flera åtgärdspunkter som nu skickas vidare till ansvariga för att åtgärdas, exempelvis byte av lampor och förbättringar av siktlinjer.
– Det unika är att vi samlar alla som har ansvar för platsen samtidigt. Då kan vi lösa problemen snabbare, säger Anton Johnsson, projektledare för föreningen Trygg i Märsta.

Trygghetsvandringarna har genomförts återkommande sedan 2020 och fungerar som ett sätt att snabbt fånga upp behov i närmiljön. Målet är att skapa en mer trivsam och trygg miljö för både boende och besökare i centrum. Under årets mörka period kommer trygghetsvandringar att ske regelbundet. SigtunaHem, Fastpartner och Malmegårds fastighets AB är några av aktörerna som är involverade i Trygg i Märsta, tillsammans med Sigtuna kommun, HSB, Polis, Brandkåren.

Av Erik Karlsson

