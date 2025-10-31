Leo Ahmed

Tryggheten i Märsta måste öka

De senaste veckorna har tryggheten i Märsta återigen satts på prov.

Under en händelse i början av höstlov veckan uppstod tumult då en invånare attackerades och gärningsmännen flydde från platsen, medan ett vapenliknande föremål lämnades kvar. Ett grovt rån och grovt vapenbrott enligt polisen.

En 45 årsåldern kvinna blev överfallen och med vis våld rånad vid Midgårdsbadet under torsdagsnatten samma vecka. Det var inte länge sedan en annan 39 årigt kvinna brutalt mördades i Valsta när hon var på väg hem från sitt arbete!

Dessa händelser är oacceptabla. Kommunen och polisen behöver tillsammans vidta kraftfulla åtgärder ganska omgående för att återställa tryggheten! Ingen ska behöva känna rädsla för att röra sig ute i sin egen stad. Märsta ska vara en plats där alla, oavsett kön, ålder eller bakgrund, känner trygghet både dag och natt.

Händelserna är allvarligt och visar gång på gång att satsningar som finns idag är inte tillräckligt. Det behövs ännu mera kortsiktiga och långsiktiga satsningar för att våra invånare ska känna sig trygga varje dag, året runt.

Några exempel är:
*Bättre belysning på otrygga platser, särskilt gångvägar, parker och badhusområdet ganska omgående!

*Ökade trygghetsvandringar med invånare, föreningar och kommunen för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer.

*Stärkta satsningar på ungdomsverksamhet fritidsgårdar, kultur och idrott som ger unga alternativ till kriminalitet.

*Utökade resurser till kvinnojouren och brottsofferstöd, så att ingen lämnas ensam efter att ha blivit utsatt för våld.

*Fler synliga dialog poliser och trygghetsvärdar i utsatta området och vid kollektivtrafikens knutpunkter.

Tryggheten är en rättighet, inte ett privilegium!

– Leo Ahmed (V)
Ordförande
Vänsterpartiet Märsta-Sigtuna

Av redaktion@marsta.nu

slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Stå upp för äldre kvinnors trygghet

Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.

kyrkovalet

På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Insändare Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

Glöm inte bort tillväxten i valprogrammet

Insändare Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.

Ditt engagemang behövs i lokalpolitiken

Insändare Avfallsdumpning i naturen, höga hyror, kriminalitet, brister i skolan… Vad upprör och engagerar just dig? Att lyfta sina åsikter vid fikabordet eller på sociala medier ligger nära till hands, men ditt engagemang behövs också i vår lokala demokrati!

Dålig politik ger för få sommarjobb

Insändare I sommar har endast 121 ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb via kommunen. Totalt finns det ca 2700 ungdomar i åldern 16-19 år och en stor andel av dem har gått arbetslösa hela sommaren. Det är sorgligt.

Skolan är viktigast för Liberalerna

Insändare Nu fylls våra skolor återigen med förväntansfulla barn. Här ska nya drömmar födas, klassresor startas och vår gemensamma framtid formas. För Liberalerna är det självklart att allt börjar med en riktigt bra skola – och arbetet sker både nationellt och lokalt här i Sigtuna kommun.

Sverigekortet gör resande tillgängligt för fler

Insändare Sommarsverige bjuder på något för alla. Från Ystad till Haparanda, från Stockholm till Göteborg kryllar det av smultronställen med natur, kultur och allt däremellan. Många svenskar vill se sig om i vårt vackra land - men höga priser på bussar och tåg gör möjligheterna begränsade för många.