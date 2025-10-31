Tryggheten i Märsta måste öka

De senaste veckorna har tryggheten i Märsta återigen satts på prov.

Under en händelse i början av höstlov veckan uppstod tumult då en invånare attackerades och gärningsmännen flydde från platsen, medan ett vapenliknande föremål lämnades kvar. Ett grovt rån och grovt vapenbrott enligt polisen.

En 45 årsåldern kvinna blev överfallen och med vis våld rånad vid Midgårdsbadet under torsdagsnatten samma vecka. Det var inte länge sedan en annan 39 årigt kvinna brutalt mördades i Valsta när hon var på väg hem från sitt arbete!

Dessa händelser är oacceptabla. Kommunen och polisen behöver tillsammans vidta kraftfulla åtgärder ganska omgående för att återställa tryggheten! Ingen ska behöva känna rädsla för att röra sig ute i sin egen stad. Märsta ska vara en plats där alla, oavsett kön, ålder eller bakgrund, känner trygghet både dag och natt.

Händelserna är allvarligt och visar gång på gång att satsningar som finns idag är inte tillräckligt. Det behövs ännu mera kortsiktiga och långsiktiga satsningar för att våra invånare ska känna sig trygga varje dag, året runt.

Några exempel är:

*Bättre belysning på otrygga platser, särskilt gångvägar, parker och badhusområdet ganska omgående!

*Ökade trygghetsvandringar med invånare, föreningar och kommunen för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer.

*Stärkta satsningar på ungdomsverksamhet fritidsgårdar, kultur och idrott som ger unga alternativ till kriminalitet.

*Utökade resurser till kvinnojouren och brottsofferstöd, så att ingen lämnas ensam efter att ha blivit utsatt för våld.

*Fler synliga dialog poliser och trygghetsvärdar i utsatta området och vid kollektivtrafikens knutpunkter.

Tryggheten är en rättighet, inte ett privilegium!

– Leo Ahmed (V)

Ordförande

Vänsterpartiet Märsta-Sigtuna