Truck ramlade ur lastbil i Märsta

Under morgonen ramlade en tryck ur el lastbil. Polis fick tillkallas och en anmälan upprättades gällande trafikbrott.
Vid 07.45 på morgonen beordrades polisen till länsväg 263 i Märsta efter att en truck hade fallit ur en lastbil. Ingen person skadades vid händelsen. Lastbilsföraren rapporteras för att ha transporterat last i strid med Transportstyrelsens föreskrifter om lastsäkring. Polisen utreder ärendet vidare.
Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.
Nyheter Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har Vård- och omsorgsnämnden vid flera tillfällen avslagit en ansökan om personlig assistans enligt LSS, trots att förvaltningsrätten upprepade gånger slagit fast att den enskilde hade rätt till insatsen och återförvisat ärendet för att bara pröva omfattningen av behovet.
Notiser Försvarsmaktens tjänstehund Terro, som försvann från övningsfältet i Rosersberg utanför Märsta på tisdagen vid 14-tiden, har nu hittats. Hunden lokaliserades under onsdagen i närområdet och kunde tas om hand av personal från Försvarsmakten.
Nyheter Uppdrag Gransknings program om Sigtuna kommun släpptes under onsdagsmorgonen. Programmet handlar om att konsultkostnader köpts in och att tjänstemän fått sluta. En konsekvens av ökade konsultkostnader ska ha blivit sänkt värme i lokaler.
Notiser Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.