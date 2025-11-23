Foto: Jamshid Jamshidi

Truck ramlade ur lastbil i Märsta

Under morgonen ramlade en tryck ur el lastbil. Polis fick tillkallas och en anmälan upprättades gällande trafikbrott.

Vid 07.45 på morgonen beordrades polisen till länsväg 263 i Märsta efter att en truck hade fallit ur en lastbil. Ingen person skadades vid händelsen. Lastbilsföraren rapporteras för att ha transporterat last i strid med Transportstyrelsens föreskrifter om lastsäkring. Polisen utreder ärendet vidare.

Av redaktion@marsta.nu

Lokala liberaler på landsmötet i Karlstad

Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.

video

Bolid över Rosersberg

Nyheter En så kallad bolid drog in över Rosersberg under natten. Fenomenet kunde skådas strax före midnatt på fredagen.

JO kritiserar Sigtuna kommun för hantering av personlig assistens

Nyheter Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har Vård- och omsorgsnämnden vid flera tillfällen avslagit en ansökan om personlig assistans enligt LSS, trots att förvaltningsrätten upprepade gånger slagit fast att den enskilde hade rätt till insatsen och återförvisat ärendet för att bara pröva omfattningen av behovet.

uppdrag granskning i Sigtuna

Uppdrag Granskning: Ökade konsultkostnader och tystnadskultur

Nyheter Uppdrag Gransknings program om Sigtuna kommun släpptes under onsdagsmorgonen. Programmet handlar om att konsultkostnader köpts in och att tjänstemän fått sluta. En konsekvens av ökade konsultkostnader ska ha blivit sänkt värme i lokaler.

Trygghetsvandringarna startar i Märsta

Notiser Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.