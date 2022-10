Tre områden saknar hjärtstartare

Tre vita fläckar finns på kommunens karta när det gäller hjärtstartare efter arbetstid enligt en kartläggning som If har gjort.

Ölsta och Steningehöjden, Steninge och Granby saknar hjärtstartare efter arbetstid enligt en kartläggning som If har gjort. Övriga områden; Märsta, Sigtuna, Rosersberg och Wenngarn har hjärtstartare. I hela kommunen finns 56 hjärtstartare under dagtid men tillgången på vardagskvällar varierar och totalt sett finns det 19 stycken i kommunen.

– Det här är ett mönster vi ser i hela landet. Omkring sju av tio hjärtstartare är inte tillgängliga på kvällarna. Det är olyckligt eftersom de allra flesta hjärtstoppen – över 70 procent – sker i hemmet. Vi ser ett akut behov att få ut fler hjärtstartare i bostadsområden, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Kampanjen ”Hjärtsäkrat grannskap” uppmärksammar behovet av hjärtstartare i bostadsområden för att rädda liv. I kommunen finns det 1,3 hjärtstartare per 1000 invånare, något lägre än rikssnittet med 1,6/1000 invånare. Dock är det många av kommunerna i länet som har klart lägre antal hjärtstartare per 1000 invånare. Vaxholm har flest med 3,2 och Salem lägst med 0,6. Sigtuna ligger mitt i länsligan, före grannkommunerna Väsby, Vallentuna och Sollentuna. Dock inte Bro som har 1,5/1000 invånare.