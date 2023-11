Tre nya konkurser i kommunen

Konkurserna i kommunen har hittil i år ökat med över 50 procent enligt de senaste siffrorna från UC.

Bara några enstaka kommuner i länet har sjunkande konkurssiffror, bland dessa finns grannkommunen Upplands-Väsby med sjunkande antal konkurser i år. Sigtuna är hårt drabbat med en ökning på 52 procent hittills i år. För årets tio första månader var det 41 konkurser i kommunen, jämfört med samma period förra året är det 14 fler. Enligt UC är det byggbranschen drivande samt företag inom information och kommunikation. Konkurserna inom handeln uppges ha minskat.

– Utvecklingen inom byggsektorn är skrämmande eftersom konkurserna procentuellt fortsätter att öka, till skillnad från flera andra branscher där vi ser en utplaning i statistiken med anledning av att konkurstalen varit höga under en längre tid. Byggsektorn har en viktig betydelse för svensk industri och ökad arbetslöshet får direkt negativ påverkan på marknaden, och riskerar att utlösa en varselvåg inom en rad andra industrier. Kommunikation och information är en annan bransch som just nu kämpar i stark motvind. Det här är framförallt mindre bolag inom IT som utkonkurreras av mer kostnadseffektiva lösningar när företagen tvingas spara in på utvecklingskostnader och IT konsultstöd, säger Gabriella Göransson, VD på UC.

I länet är ökningen 32 procent. Bara under oktober var det 250 företag som gick i konkurs, tre av dessa hör hemma i Sigtuna kommun enligt Creditsafe.

– Konkurserna fortsätter att öka i snabb takt och vi ser nästan inga ljusglimtar varken för någon bransch eller region. Vi har inte varit i närheten av så här höga nivåer tidigare för en oktobermånad, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.