Tre nya etableringar från Arlanda med Norwegian

Norwegian fortsätter att utöka sitt linjenät och lanserar tre nya direktlinjer från Stockholm Arlanda till sommaren 2026.

Enligt ett pressmeddelande från Norwegian startar bolaget nya flygningar till Beirut den 3 april, till Montpellier den 16 maj och till Basel den 22 maj nästa år. Satsningen innebär att svenska resenärer får fler destinationer att välja mellan inför sommaren. Charlotte Holmbergh, Country Director Corporate Affairs Norwegian, säger att bolaget nu startar sju nya linjer i Sverige och totalt erbjuder 72 linjer till 64 destinationer under sommaren 2026. Med dagens lansering trafikerar Norwegian 350 linjer till 129 destinationer under sommarhalvåret. Utöver nyheterna på Arlanda lanseras även ytterligare linjer från Köpenhamn, Oslo, Bergen, Stavanger och Helsingfors.