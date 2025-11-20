Foto: Pressbild

Tre nya etableringar från Arlanda med Norwegian

Norwegian fortsätter att utöka sitt linjenät och lanserar tre nya direktlinjer från Stockholm Arlanda till sommaren 2026.

Enligt ett pressmeddelande från Norwegian startar bolaget nya flygningar till Beirut den 3 april, till Montpellier den 16 maj och till Basel den 22 maj nästa år. Satsningen innebär att svenska resenärer får fler destinationer att välja mellan inför sommaren. Charlotte Holmbergh, Country Director Corporate Affairs Norwegian, säger att bolaget nu startar sju nya linjer i Sverige och totalt erbjuder 72 linjer till 64 destinationer under sommaren 2026. Med dagens lansering trafikerar Norwegian 350 linjer till 129 destinationer under sommarhalvåret. Utöver nyheterna på Arlanda lanseras även ytterligare linjer från Köpenhamn, Oslo, Bergen, Stavanger och Helsingfors.

Av redaktion@marsta.nu

Nytt branschpartnerskap mellan Training Partner och Formac

Näringsliv Training Partner Nordic AB och Formac Production AB inleder ett nytt samarbete med fokus på att stärka kompetens, säkerhet och teknikutveckling inom fordons- och maskinområdet. Partnerskapet kombinerar utbildning och produktlösningar för att möta en snabbt föränderlig bransch.

Arbetslösheten ökar i Sigtuna

Näringsliv Arbetslösheten i Sigtuna kommun steg under oktober och ligger nu över både läns- och rikssnittet. Totalt var 2 364 personer inskrivna som arbetssökande, en ökning jämfört med samma period förra året.

Arlanda rankas som Europas punktligaste storflygplats

Näringsliv Swedavia redovisar ett fortsatt positivt resultat för årets tredje kvartal, med ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat. Bolaget uppger att efterfrågan på flygresor ökade både inrikes och utrikes, samtidigt som de kommersiella intäkterna steg.

Quality Hotel Arlanda XPO prisas för fjärde året i rad

Näringsliv Quality Hotel Arlanda XPO fortsätter att imponera i hotellbranschen. För fjärde året i rad har hotellet utsetts till Sweden’s Leading Conference Hotel av World Travel Awards, ett pris som hyllar framstående insatser inom turism och gästupplevelser världen över.

Terminal 5 blev Catwalk – Firade modevecka

Näringsliv Runt om i världen pågick modeveckor och så även på Sveriges största flygplats, Arlanda. Under fredagen förvandlades Terminal 5 till en stor catwalk för en dag när butikerna på flygplatsens nya Marknadsplats visade upp höstens mode för förbipasserande resenärer.