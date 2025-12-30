Tre misstänks för brott efter bråk i lägenhet

Tre personer misstänks för brott efter ett bråk i en lägenhet i Märsta under tisdagen. En kvinna i 30-årsåldern misstänks för misshandel och grovt olaga hot.
Tre personer misstänks för brott efter en incident i en lägenhet i Märsta under tisdagen rapporterar UNT.se. Enligt tidningen ska de tre ha hamnat i bråk, och en kvinna i 30-årsåldern misstänks nu för misshandel samt grovt olaga hot. Kvinnan ska ha haft en kniv i samband med hoten, men kniven ska inte ha använts vid själva misshandeln. Händelsen beskrivs av polisen som en ”haverisituation”, uppger UNT.
