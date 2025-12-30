Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Tre misstänks för brott efter bråk i lägenhet

Tre personer misstänks för brott efter ett bråk i en lägenhet i Märsta under tisdagen. En kvinna i 30-årsåldern misstänks för misshandel och grovt olaga hot.

Tre personer misstänks för brott efter en incident i en lägenhet i Märsta under tisdagen rapporterar UNT.se. Enligt tidningen ska de tre ha hamnat i bråk, och en kvinna i 30-årsåldern misstänks nu för misshandel samt grovt olaga hot. Kvinnan ska ha haft en kniv i samband med hoten, men kniven ska inte ha använts vid själva misshandeln. Händelsen beskrivs av polisen som en ”haverisituation”, uppger UNT.

Av Erik Karlsson

Markbrand vid E4 i Rosersberg

Blåljus En markbrand bröt under tisdagsmorgonen ut i närheten av E4 mellan Märsta och Rosersberg. Räddningstjänsten var snabbt på plats och branden kunde släckas inom kort.

Lugnt läge i kommunen efter stormen

Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.

Dumpade julgranar skapar problem

Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.

Stormvarning över kommunen

Nyheter SMHI har utfärdat en gul vädervarning för kraftig vind i delar av Uppland, vilket även berör Sigtuna kommun. Varningen gäller lördag kväll mellan klockan 18 och 23.

God Jul

Notiser märsta.nu önskar alla läsare en god jul🎄.