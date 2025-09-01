Tre medaljer till IFK Märsta på Veteran-SM

I helgen avgjordes Veteran-SM i friidrott på Göingevallen i Hässleholm. Tävlingen lockade 765 deltagare som tillsammans stod för över 2 000 starter – många i flera olika grenar.

För IFK Märsta blev mästerskapet en framgång med totalt tre medaljer. Magnus Andervin, som tävlar i klassen M50, tog hem två silver – ett på 100 meter och ett i längdhopp. Han var dessutom nära pallen med fjärdeplatser på både 200 och 400 meter.

Peter Wallin i samma åldersklass (M50) stod för helgens guld genom segern på 400 meter häck.

Även Morten Linnes och Clas Linfeldt stod för fina insatser. Linnes blev fyra på både 800 och 1500 meter i klassen M55, medan Linfeldt slutade femma på 400 meter i M75. Med tre medaljer och flera starka placeringar kan IFK Märsta summera Veteran-SM som en lyckad helg.