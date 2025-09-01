Tre medaljer till IFK Märsta på Veteran-SM

I helgen avgjordes Veteran-SM i friidrott på Göingevallen i Hässleholm. Tävlingen lockade 765 deltagare som tillsammans stod för över 2 000 starter – många i flera olika grenar.
För IFK Märsta blev mästerskapet en framgång med totalt tre medaljer. Magnus Andervin, som tävlar i klassen M50, tog hem två silver – ett på 100 meter och ett i längdhopp. Han var dessutom nära pallen med fjärdeplatser på både 200 och 400 meter.
Peter Wallin i samma åldersklass (M50) stod för helgens guld genom segern på 400 meter häck.
Även Morten Linnes och Clas Linfeldt stod för fina insatser. Linnes blev fyra på både 800 och 1500 meter i klassen M55, medan Linfeldt slutade femma på 400 meter i M75. Med tre medaljer och flera starka placeringar kan IFK Märsta summera Veteran-SM som en lyckad helg.
Friidrott Två aktiva från IFK Märsta fick äran att tävla för Sverige när Nordiska Juniorlandskampen avgjordes i Uppsala i helgen. Mästerskapet samlade U20-friidrottare från fem nordiska länder, och både Ludvig Fredman och Taim Jawhar stod för starka insatser i landslagsdressen.
Basket På söndag, den 20 juli, får Steningehöjdens sporthall celebert besök när landslagsspelaren Melwin Pantzar kommer till hallen för ett öppet meet & greet. Evenemanget pågår mellan klockan 12.30 och 14.00 och är öppet för alla som vill komma och träffa basketspelaren.
Fotboll Denna vecka samlas över 30 barn på Prästängarna i Sigtuna för att delta i "Hristocademy" – ett kostnadsfritt sommarläger med fokus på fotboll. Bakom initiativet står Jannis Hristofilopoulos, som även är tränare i Sigtuna IF och Skånela IF pojkar födda 2012.
Handboll Skånelas herrlag deltar även i år i ATG Svenska Cupen. I gruppspelet har laget lottats in i grupp 8 tillsammans med IF Hallby HK, Täby Centrum HK och Alingsås HK. Därmed väntar kvalificerat motstånd från Handbollsligan, både hemma och borta.