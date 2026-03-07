Tre män för varje kvinnlig vd i Sigtuna

Kvinnor är fortfarande i tydlig minoritet på vd-poster i Sigtuna kommun. Vid årsskiftet hade 23 procent av aktiebolagen med registrerad vd i kommunen en kvinna på posten, enligt statistik från Bolagsverket som sammanställts av Newsworthy.
Det innebär att det går tre män på varje kvinnlig vd i Sigtunaföretagen. Andelen ligger nära rikssnittet, där ungefär var femte vd är kvinna.
I Stockholms län är andelen kvinnliga vd:ar högst i Danderyd, där 32 procent av bolagen leds av en kvinna. Lägst är andelen i Nykvarn med 18 procent.
Statistiken visar också skillnader mellan åldersgrupper. I Sigtuna är 24 procent av vd:arna under 50 år kvinnor, jämfört med 21 procent bland de äldre.
Enligt Newsworthy kan regionala skillnader delvis förklaras av att näringslivet ser olika ut i olika kommuner. Vissa branscher har fler kvinnliga företagare, till exempel utbildningssektorn, medan andelen är lägre inom exempelvis byggbranschen.
