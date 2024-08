Tre kommuninvånare klarade Vasaloppstrippeln

Tre personer från Sigtuna kommun har i år klarat Vasaloppstrippeln: Per Fischer, Hélène Andersson Strandh från Märsta och Åsa Mattsson från Sigtuna.

Per Fischer, Hélène Andersson Strandh från Märsta och Åsa Mattsson från Sigtuna har genomfört Vasaloppstrippeln under 2024. Utmaningen består av att delta i ett skidlopp under Vasaloppets vintervecka samt ett cykellopp och ett löplopp under Vasaloppets sommarvecka, på distanserna 90, 45 eller 30 kilometer.

I år deltog sammanlagt 538 personer i Vasaloppstrippeln, varav 259 kvinnor och 279 män. Av dessa lyckades 88 kvinnor fullfölja den längsta distansen på 90 kilometer, vilket är rekord. Vasaloppets vd, Johan Eriksson, uttryckte stor stolthet över alla deltagare och särskilt glädje över det ökande antalet kvinnor som slutfört den tuffa utmaningen.

Vasaloppstrippeln har funnits sedan 2014, och totalt har 3 316 deltagare klarat av denna prestation.