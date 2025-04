Tre gripna efter vapenlarm vid företag i Rosersberg

En större polisinsats pågick i Rosersberg under kvällen sedan maskerade personer sprungit in på ett företagsområde med vad som såg ut att vara vapen.

Polisen genomförde under måndagen en större insats i Rosersberg efter att maskerade personer setts springa in på ett företagsområde med ett föremål som uppfattades som ett vapen. Personerna ska ha tagit sig in på ett kontor innan de lämnade platsen till fots.

Flera patruller, inklusive hundenheter och polishelikopter, deltog i sökinsatsen. Ungefär en timme senare kunde tre män i 20-årsåldern gripas i ett skogsområde norr om brottsplatsen. I samband med gripandet beslagtogs ett antal soft airguns.

Händelsen rubriceras inledningsvis som grovt vapenbrott och grov stöld. Brottsplatsen spärrades av för teknisk undersökning, som väntas genomföras vid ett senare tillfälle.

Polisen fortsatte att arbeta i området under kvällen för att säkra spår och hålla förhör.