Tre gripna efter misstänkta skott i Märsta

Flera personer slog på måndagseftermiddagen larm till polisen efter att ha hört smällar i ett skogsområde i Märsta.

När polispatruller kom till platsen anträffades tre personer som kontrollerades. Vid genomsökning gjordes fynd som ledde till att de tre gripits misstänkta för grovt vapenbrott.

Tekniker kallades in för att genomföra en brottsplatsundersökning. Ingen person skadades i samband med händelsen.