Tre deltagare från Kim Taekwondo i Dracula Open

I helgen deltog taekwondoutövarna Nazaah Waliullah, Izabella Källstrand och Tea Karlberg i världsrankingtävlingen Dracula Open i Bukarest, som har G1-status.

Nazaah Waliullah, som tillhör juniorlandslaget, tävlade på lördagen i -46 kg och vann sin första match mot USA med 2–1 i ronder. I den andra matchen mötte hon Grekland och var nära avancemang men förlorade efter en jämn avslutning.

På söndagen gick Tea Karlberg och Izabella Källstrand upp i -57 kg-klassen. Båda mötte tufft motstånd och föll i jämna matcher – Tea mot Israel och Izabella mot Grekland, båda med 0–2 i ronder. Samtliga representerar Kim Taekwondo.