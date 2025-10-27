Tre deltagare från Kim Taekwondo i Dracula Open

I helgen deltog taekwondoutövarna Nazaah Waliullah, Izabella Källstrand och Tea Karlberg i världsrankingtävlingen Dracula Open i Bukarest, som har G1-status.
Nazaah Waliullah, som tillhör juniorlandslaget, tävlade på lördagen i -46 kg och vann sin första match mot USA med 2–1 i ronder. I den andra matchen mötte hon Grekland och var nära avancemang men förlorade efter en jämn avslutning.
På söndagen gick Tea Karlberg och Izabella Källstrand upp i -57 kg-klassen. Båda mötte tufft motstånd och föll i jämna matcher – Tea mot Israel och Izabella mot Grekland, båda med 0–2 i ronder. Samtliga representerar Kim Taekwondo.
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.
Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.
Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.