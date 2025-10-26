Transportstyrelsen stoppar AFAB:s otillåtna krav på Arlanda

Transportstyrelsen har slagit fast att A Flygbränslehantering AB (AFAB) inte får ställa egna krav på leverantörer som vill använda flygbränsleanläggningen på Arlanda.

Transportstyrelsen har förelagt A Flygbränslehantering AB (AFAB) att upphöra med krav som hindrar andra aktörer från att använda flygbränsleanläggningen på Arlanda. Om bolaget inte följer beslutet kan ett vite på upp till 58 miljoner kronor utdömas.

Tidigare krävde AFAB delägarskap av leverantörer, ett krav som togs bort 2022. Nu har bolaget infört egna kvalificeringskriterier, vilket myndigheten anser strider mot marktjänstlagen. Swedavia kontrollerar redan leverantörer innan avtal tecknas, och AFAB får inte införa ytterligare hinder.

AFAB kan överklaga beslutet.