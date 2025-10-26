Transportstyrelsen stoppar AFAB:s otillåtna krav på Arlanda

Transportstyrelsen har slagit fast att A Flygbränslehantering AB (AFAB) inte får ställa egna krav på leverantörer som vill använda flygbränsleanläggningen på Arlanda.

Transportstyrelsen har förelagt A Flygbränslehantering AB (AFAB) att upphöra med krav som hindrar andra aktörer från att använda flygbränsleanläggningen på Arlanda. Om bolaget inte följer beslutet kan ett vite på upp till 58 miljoner kronor utdömas.

Tidigare krävde AFAB delägarskap av leverantörer, ett krav som togs bort 2022. Nu har bolaget infört egna kvalificeringskriterier, vilket myndigheten anser strider mot marktjänstlagen. Swedavia kontrollerar redan leverantörer innan avtal tecknas, och AFAB får inte införa ytterligare hinder.

AFAB kan överklaga beslutet.

Av Erik Karlsson
Mord i Sigtunafjärden

50-åringen häktad för mordet

Notiser En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.

Mordet i Sigtunafjärden

Man begärd häktad för mord

Notiser Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.

Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.