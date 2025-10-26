Transportstyrelsen stoppar AFAB:s otillåtna krav på Arlanda
Transportstyrelsen har slagit fast att A Flygbränslehantering AB (AFAB) inte får ställa egna krav på leverantörer som vill använda flygbränsleanläggningen på Arlanda.
Transportstyrelsen har förelagt A Flygbränslehantering AB (AFAB) att upphöra med krav som hindrar andra aktörer från att använda flygbränsleanläggningen på Arlanda. Om bolaget inte följer beslutet kan ett vite på upp till 58 miljoner kronor utdömas.
Tidigare krävde AFAB delägarskap av leverantörer, ett krav som togs bort 2022. Nu har bolaget infört egna kvalificeringskriterier, vilket myndigheten anser strider mot marktjänstlagen. Swedavia kontrollerar redan leverantörer innan avtal tecknas, och AFAB får inte införa ytterligare hinder.
Notiser Sigtuna kommun har antagit en ny arkitekturpolicy som ska vägleda utvecklingen av allt från stadsdelar och byggnader till parker, landsbygd och offentliga platser. Policyn ska bidra till trygga, hållbara och vackra livsmiljöer där människan står i centrum, enligt kommunen.
Nyheter Trots flera anmälningar som kopplade en lokal uppfödare till 36 övergivna raskatter i Märsta, valde Länsstyrelsen i Stockholm att inte göra någon polisanmälan – i strid med djurskyddslagen, rapporterar Kalla fakta.
Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.