Transportstyrelsen kräver ändringar på Arlanda-sträckan

Transportstyrelsen förelägger A-Train och Trafikverket att ändra hur tåglägen fördelas mellan operatörer på sträckan Stockholm–Arlanda.

Bakgrunden är en tillsyn som inleddes hösten 2025, där myndigheten granskat hur kapacitet och trafikledning fungerar på den hårt belastade järnvägssträckan.

Enligt Transportstyrelsen är dagens upplägg inte konkurrensneutralt.

– Idag råder det inte likvärdig konkurrens på sträckan. Kapacitet ska tilldelas på ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt, säger Carl von Utfall Kull, sektionschef på myndigheten.

Sträckan mellan Stockholm och Arlanda öppnades 1999 när Arlandabanan kopplades ihop med Ostkustbanan. A-Train driver flygpendeln Arlanda Express och har genom avtal med staten vissa historiska rättigheter kopplade till investeringen i banan.

Transportstyrelsen menar nu att dessa rättigheter i praktiken har lett till att Arlanda Express fått företräde vid både tilldelning av kapacitet och vid störningar i trafiken.

– När en aktör behandlas annorlunda än övriga bryter det mot dagens lagstiftning. Ledig kapacitet ska fördelas på lika villkor, säger Carl von Utfall Kull.

Myndigheten pekar också på att prioriteringsreglerna inte utformats i linje med gällande krav, vilket enligt tillsynen kan påverka konkurrensen på sträckan. Transportstyrelsen förelägger nu A-Train och Trafikverket att åtgärda bristerna under 2026. Besluten kan överklagas till förvaltningsdomstol.