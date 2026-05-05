Idag trafikerar Arlanda Express större delen av ArlandabananFoto: Arlanda Express/Niklas Alm

Transportstyrelsen kräver ändringar på Arlanda-sträckan

Transportstyrelsen förelägger A-Train och Trafikverket att ändra hur tåglägen fördelas mellan operatörer på sträckan Stockholm–Arlanda.

Bakgrunden är en tillsyn som inleddes hösten 2025, där myndigheten granskat hur kapacitet och trafikledning fungerar på den hårt belastade järnvägssträckan.

Enligt Transportstyrelsen är dagens upplägg inte konkurrensneutralt.
– Idag råder det inte likvärdig konkurrens på sträckan. Kapacitet ska tilldelas på ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt, säger Carl von Utfall Kull, sektionschef på myndigheten.

Sträckan mellan Stockholm och Arlanda öppnades 1999 när Arlandabanan kopplades ihop med Ostkustbanan. A-Train driver flygpendeln Arlanda Express och har genom avtal med staten vissa historiska rättigheter kopplade till investeringen i banan.

Transportstyrelsen menar nu att dessa rättigheter i praktiken har lett till att Arlanda Express fått företräde vid både tilldelning av kapacitet och vid störningar i trafiken.
– När en aktör behandlas annorlunda än övriga bryter det mot dagens lagstiftning. Ledig kapacitet ska fördelas på lika villkor, säger Carl von Utfall Kull.

Myndigheten pekar också på att prioriteringsreglerna inte utformats i linje med gällande krav, vilket enligt tillsynen kan påverka konkurrensen på sträckan. Transportstyrelsen förelägger nu A-Train och Trafikverket att åtgärda bristerna under 2026. Besluten kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Av Erik Karlsson
valet2026

Axelsson: Konsultnotan måste fram

Politik Oppositionsrådet Marie Axelsson (S) menar att kommunledningen kommer undan för lätt med att 134 miljoner kronor gått till konsulter: - Det är en skandal och därför behöver detta komma ut till allmänheten så att de vet vad deras skattekronor använts till. Det är ju kommuninvånarna som betalat för detta, och dessutom har avtalet med konsultmäklaren förnyats, säger Marie Axelsson (S).

Mordet i Sigtunafjärden

Misstänkte mannen nekar till brott

Nyheter Rättegången om ett elva år gammalt dödsfall i Sigtuna har inletts. Den åtalade mannen nekar till brott, rapporterar Dagens Nyheter.

Mordet i fjärden

Rättegången inleds idag

Notiser Idag inleds rättegången mot den man som misstänks för mordet i Sigtunafjärden för elva år sedan.

Mycket stor brandrisk i kommunen

Notiser Det råder mycket stor risk för skogsbrand i Sigtuna kommun under fredagen. Varningen gäller från klockan 09 till 22 och omfattar stora delar av sydöstra Svealand.

Väsby kan stoppa kraftledning mot Odensala

Notiser Odensala kan påverkas av planerna på en ny kraftledningsgata mellan Oxundasjön och Överby. Upplands Väsby kommun har lämnat skarp kritik mot förslaget och vill i praktiken stoppa eller ändra dragningen.