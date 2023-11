Trafikverket varnar: Risk för ishalka

Det råder besvärligt läge på vägarna i kommunen under morgonen med risk för halka.

Samtliga stora vägar i kommunen, E4, 263 och 255 har flaggats av Trafikverket som besvärligt väglag på grund av fallande temperaturer. Det finn stor risk för halka nu under morgonen. Halkbekämpning har satts in. Även på lokala gator i kommunen är det halt under morgonen. Kommunen halkbekämpar enligt den prioriteringsordning som finns för att bussar ska kunna ta sig fram. Temperaturen stiger en aning under dagen och det blir mindre risk för halka.