Trafikverket varnar: Ge dig inte ut i trafiken på Nyårsdagen

Trafikverket går nu ut och varnar för att trafiken kan bli riktigt besvärlig i Sigtuna kommun under torsdagen och fredagen. Prognosen visar på mycket snö i kombination med kraftig vind, och myndigheten uppmanar bilister att stanna hemma om resan inte är nödvändig.

Enligt Trafikverket kan det komma stora mängder snö på kort tid samtidigt som det blåser kraftigt, vilket kan leda till snödrev, dålig sikt och hala vägar. Det finns risk för stopp i trafiken och svårframkomliga vägavsnitt, även på större vägar.

Alla Trafikverkets resurser är satta i beredskap. Tungbärgare och bandvagnar placeras ut för att snabbt kunna hjälpa till vid olyckor eller fastkörda fordon. Samtidigt påminner Trafikverket om att vägnätet fortfarande är påverkat efter stormen Johannes. På flera platser finns trasigt viltstängsel och träd nära vägbanorna, vilket kan innebära extra risker.

Rådet till trafikanter i Sigtuna kommun är att följa trafikläget noga och undvika onödiga resor tills vädret lugnat ner sig.