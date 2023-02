Trafikverket varnar för halka på vägarna

Med anledning av snöovädret varnar Trafikverket för halka på vägarna i kommunen.

Det väntas en decimeter snö i kommunen på bara några timmar idag. Snön vräker in över kommunen under förmiddagen. Trafikverket har med anledning av det varnat för besvärligt väglag på väg E4, 255 och 263. Risk för snörök och hårda vindar leder till risk för halka. Trafikverket kommer ploga under hela dagen fram till midnatt. Polisen har även hanterat ett antal olyckor runt om i länet. I skrivande stund har det inte inträffat något i kommunen.