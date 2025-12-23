Trafikverket varnar för blixthalka på E4

Under morgonen körde en bil av vägen på E4:an vid länsgränsen. Nu varnar Trafikverket för blixthalka norr om Måby till Knivsta.
Det råder blixthalka på E4 mellan trafikplats Måby och trafikplats Brunnby. Varningen gäller i båda riktningarna och omfattar hela sträckan, där väglaget är halt. Påverkan på trafiken bedöms som liten, men trafikanter uppmanas att köra försiktigt. Varningen gäller från klockan 07.08 och beräknas pågå till cirka klockan 09.00.
Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.
Politik E4 vid Arlanda pekas ut som en av de viktigaste infrastruktursatsningarna i Stockholm-Mälarregionen när Mälardalsrådet nu svarar regeringen inför beslut om den nationella infrastrukturplanen för åren 2026–2037.