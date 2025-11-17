Trafikverket varnar för besvärliga körförhållanden

Trafikverket meddelar att delar av länet, inklusive Sigtuna kommun, kan få besvärliga körförhållanden under måndagen.

Från klockan 12.00 väntas ett snöfall dra in över området, vilket enligt prognosen kan leda till halt väglag och begränsad sikt på flera vägar.

Myndigheten bedömer att trafiken kan få kraftigt förlängda restider under eftermiddagen och kvällen. Förare uppmanas att köra med stor försiktighet, anpassa hastigheten till väglaget och räkna med att det kan ta längre tid att ta sig fram. Trafikverket betonar även vikten av att använda vinterdäck, då snöfallet kan skapa snabbt försämrade vägförhållanden.

Varningen gäller från klockan 12.00 och beräknas ligga kvar till klockan 20.00. Under perioden kan nya uppdateringar komma beroende på hur vädret utvecklas.