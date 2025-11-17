Trafikverket varnar för besvärliga körförhållanden
Trafikverket meddelar att delar av länet, inklusive Sigtuna kommun, kan få besvärliga körförhållanden under måndagen.
Från klockan 12.00 väntas ett snöfall dra in över området, vilket enligt prognosen kan leda till halt väglag och begränsad sikt på flera vägar.
Myndigheten bedömer att trafiken kan få kraftigt förlängda restider under eftermiddagen och kvällen. Förare uppmanas att köra med stor försiktighet, anpassa hastigheten till väglaget och räkna med att det kan ta längre tid att ta sig fram. Trafikverket betonar även vikten av att använda vinterdäck, då snöfallet kan skapa snabbt försämrade vägförhållanden.
Varningen gäller från klockan 12.00 och beräknas ligga kvar till klockan 20.00. Under perioden kan nya uppdateringar komma beroende på hur vädret utvecklas.
Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.
Nyheter Allt fler ungdomar i Sverige gör värnplikt. Under 2025 påbörjar 8 250 personer sin grundutbildning, vilket är 830 fler än året innan. Ökningen följer riksdagens beslut om att successivt stärka försvaret de kommande åren.
Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.
Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.