Trafikstörningar påverkar resenärer från Märsta – köer på E4 mot Stockholm

På grund av en brinnande lastbil vid Glädjen påverkar trafik på E4:an

En lastbil har börjat brinna på E4 mellan trafikplatserna Stora Wäsby och Glädjen i riktning mot Stockholm, vilket orsakar kraftiga trafikstörningar för resenärer från Märsta.

Händelsen inträffade i det högra körfältet och vägassistans finns på plats. Saneringsarbete återstår efter bärgningen. Ett körfält och vägrenen är avstängda, och trafiken leds om via väg 859 mellan Rosersberg och Glädjen.

Köerna sträcker sig i nuläget norrut till höjd med Märsta. Sluttiden för arbetet beräknas till cirka klockan 19.00, men prognosen är preliminär och kan komma att ändras, enligt Trafikverket.