Trafikstörningar på E4 söder om Rosersberg

En trafikolycka med flera fordon orsakar omfattande störningar på E4 i riktning mot Uppsala, söder om Rosersberg.
Olyckan inträffade mellan trafikplatserna Glädjen och Stora Wäsby. Fordonen står i det vänstra körfältet och ett körfält är därför blockerat. Händelsen påverkar trafiken kraftigt för bilister på väg mot Märsta från Stockholm.
Störningen gäller enligt Trafikverket från klockan 17.31 och beräknas pågå till cirka 18.30. Trafikanter uppmanas räkna med längre restider.
Politik Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 7.
Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.