Trafikstörningar på E4 söder om Rosersberg

En trafikolycka med flera fordon orsakar omfattande störningar på E4 i riktning mot Uppsala, söder om Rosersberg.

Olyckan inträffade mellan trafikplatserna Glädjen och Stora Wäsby. Fordonen står i det vänstra körfältet och ett körfält är därför blockerat. Händelsen påverkar trafiken kraftigt för bilister på väg mot Märsta från Stockholm.

Störningen gäller enligt Trafikverket från klockan 17.31 och beräknas pågå till cirka 18.30. Trafikanter uppmanas räkna med längre restider.