Trafikolyckor påverkar trafiken på E4

Två trafikolyckor under morgonen påverkar trafiken på E4 i närheten av Arlanda.

Den ena olyckan inträffade mellan Trafikplats Stora Wäsby och Trafikplats Rosersberg i riktning mot Uppsala. En lastbil har där kört delvis av vägen i en singelolycka. Två körfält är blockerade och endast det vänstra körfältet är öppet. En bärgare arbetar på platsen och trafiken påverkas kraftigt.

Samtidigt rapporteras en annan olycka mellan Trafikplats Nybygget och Trafikplats Benstocken i riktning mot flygplatsen. Flera fordon står i det vänstra körfältet och framkomligheten är begränsad.

Båda händelserna orsakar stor påverkan på morgontrafiken i området.

Av Erik Karlsson
Man omhäktad för mordet i Sigtunafjärden

Notiser En 50-årig man sitter fortsatt häktad, misstänkt för mordet på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015. Beslutet fattades av Attunda tingsrätt.

Så många ska mönstra från kommunen

Nyheter Antalet unga som kallas till mönstring ökar i Sigtuna kommun. I år kallas 173 personer från kommunen, vilket är det högsta antalet sedan värnplikten återinfördes 2017, enligt statistik från Plikt- och prövningsverket.