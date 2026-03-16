Trafikolyckor påverkar trafiken på E4

Två trafikolyckor under morgonen påverkar trafiken på E4 i närheten av Arlanda.
Den ena olyckan inträffade mellan Trafikplats Stora Wäsby och Trafikplats Rosersberg i riktning mot Uppsala. En lastbil har där kört delvis av vägen i en singelolycka. Två körfält är blockerade och endast det vänstra körfältet är öppet. En bärgare arbetar på platsen och trafiken påverkas kraftigt.
Samtidigt rapporteras en annan olycka mellan Trafikplats Nybygget och Trafikplats Benstocken i riktning mot flygplatsen. Flera fordon står i det vänstra körfältet och framkomligheten är begränsad.
Båda händelserna orsakar stor påverkan på morgontrafiken i området.
Politik Kristdemokraterna i Region Stockholm föreslår att expressbussar till Stockholm Arlanda Airport ska införas och ingå i det ordinarie SL-systemet. Förslaget innebär att resenärer ska kunna ta sig till flygplatsen med SL-kort.
Nyheter Antalet unga som kallas till mönstring ökar i Sigtuna kommun. I år kallas 173 personer från kommunen, vilket är det högsta antalet sedan värnplikten återinfördes 2017, enligt statistik från Plikt- och prövningsverket.
Nyheter Fem personer har åtalats vid Jönköpings tingsrätt för smuggling av 32,8 kilo cannabis från USA, där försändelsen passerade Arlanda. Cannabis doldes i två träbord som skickats till ett småländskt byggföretag.
Notiser Svea hovrätt skärper straffet för en man från Märsta som tidigare dömts för grov misshandel efter en våldsattack mot sin flickvän. Hovrätten ändrar rubriceringen till försök till mord och dömer mannen till drygt åtta års fängelse.