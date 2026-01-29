Trafikolycka vid Rosersberg – ett körfält blockerat

Vid 17-tiden inträffade en trafikolycka på E4S som påverkar framkomligheten på E4:an mot Stockholm förbi Rosersberg.

En trafikolycka inträffade under eftermiddagen på E4 vid trafikplats Rosersberg i riktning mot Stockholm. Två personbilar var inblandade i olyckan, som skedde i höger körfält i höjd med påfarten. Polis och ambulans var på plats. Olyckan medförde stor påverkan på trafiken och ett körfält blockerades. Begränsningarna bedömdes pågå fram till cirka klockan 18.10.

Av redaktion@marsta.nu
Askerson etta på Moderaternas lista

Politik Moderaterna har fastställt sin lista till fullmäktige, den toppas inte oväntat av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson - Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater, säger han i ett uttalande.

Fler vapenbrott – narkotikabrotten minskar

Nyheter Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.

Singelolycka på Bilbyvägen

Nyheter Under kvällen inträffade en singelolycka på Bilbyvägen, väg 915, mellan Bärmö och Sigtuna industriområde. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen.

Axelsson kritisk till visselblåsarfunktionen

Politik Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).