Trafikolycka vid Rosersberg – begränsad framkomlighet under morgonen

En trafikolycka inträffade på väg 872 mellan Rosersberg och Skånela under morgonen.

En singelolycka inträffade tidigt i morse på väg 872, i höjd med korsningen mot Fiskartorpsvägen mellan cirkulationsplats Hagbylund och Gudbyvägen. Olyckan ledde till begränsad framkomlighet i båda riktningarna medan uppröjnings- och bärgningsarbetet pågick.

Händelsen rapporteras ha haft liten påverkan på trafiken och arbetet beräknades pågå mellan klockan 05.00 och 07.00 under morgonen.