Trafikolycka på E4 vid Trafikplats Märsta

Två personbilar har kolliderat på E4 vid Trafikplats Märsta i riktning mot Stockholm. Olyckan påverkar trafiken under morgonen.

En trafikolycka med två personbilar har inträffat på E4 vid Trafikplats Märsta, i höjd med påfarten mot Stockholm. Räddningstjänst är på plats och arbetar vid olycksplatsen.

I samband med olyckan är höger körfält avstängt och framkomligheten är begränsad på påfarten. Ett körfält samt vägrenen är blockerade, vilket leder till köbildning och förlängda restider.

Begränsningarna gäller från klockan 07.37 och beräknas pågå till cirka klockan 08.16. Trafikanter uppmanas att räkna med förseningar och välja alternativa vägar om möjligt.