Trafikolycka på E4 norr om Arlanda

En trafikolycka inträffade på E4 under måndagsmorgonen, strax söder om trafikplats Brunnby vid bron över sjön Valloxen.

Enligt uppgifter ska en bilist som färdades norrut från Stockholmshållet ha missat avfarten mot Arlanda och därefter vänt vid en så kallad katastroföverfart. I samband med vändningen blev bilen påkörd av ett fordon som kom från Uppsalahållet.

Båda förarna uppgav smärtor efter olyckan. Den kvinnliga föraren fördes till sjukhus med polispatrull. Efter förhör har hon delgivits misstanke om vårdslöshet i trafiken, enligt Sveriges Radio.