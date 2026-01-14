Trafikolycka mellan Granby och Eriksund

En trafikolycka inträffade på väg 263 i höjd med Erikssund i Sigtuna kommun. En personbil körde in i mitträcket och polisen var på väg till olycksplatsen.

Kort därefter inträffade ytterligare en olycka i närheten, där två personbilar kolliderade. Det var oklart om någon person skadades i samband med olyckorna.

Vid 08.12 meddelade polisen att föraren till bilen som körde in i mitträcket kontrollerades och bedömdes vara nykter. En bärgningsbil var på väg för att transportera bort fordonet.