Trafikolycka mellan Granby och Eriksund

14 jan kl. 13:14
Notiser Lokalpolisområde Sollentuna som Sigtuna kommun hör till uppmanar trafikanter att undvika att ge sig ut på vägarna med anledning av det rådande vädret med Gul varning från SMHI.
14 jan kl. 09:23
Blåljus Vägen mellan Måby och Husby är avstängd på grund av olycka med en lastbil.
14 jan kl. 05:54
Notiser Morgonkollen - 14 januari
13 jan kl. 16:32
Nyheter En 16-årig flicka döms till sluten ungdomsvård efter att ha skjutit mot en lägenhet i Södertälje i somras. Hon är en av totalt 13 personer som döms för grova vålds- och narkotikabrott kopplade till gängkriminalitet, rapporterar SVT Stockholm.
13 jan kl. 12:43
Nyheter SMHI har utfärdat en varning för snöfall under onsdagen då det väntas upp till 15 cm snö.
13 jan kl. 06:04
Notiser Morgonkollen - 13 januari!
13 jan kl. 01:32
Blåljus Vid 00.20 larmades brandkår till brand på Arlandas Terminal 5.
12 jan kl. 14:35
Blåljus En kvinna i 80-årsåldern i Sigtuna kontaktades under måndagen av en person som utgav sig för att vara hantverkare och påstod att det fanns flera fel i hennes bostad.
12 jan kl. 11:38
Notiser Region Stockholm satsar 15 miljoner kronor på att stärka beroendevården för unga under 2026. En del av stödet går till Mini Maria Märsta/Sigtuna, som är en av de lokala mottagningar i länet som får ökade resurser.
12 jan kl. 10:52
Blåljus En trafikolycka inträffade på E4 under måndagsmorgonen, strax söder om trafikplats Brunnby vid bron över sjön Valloxen.
12 jan kl. 06:22
Notiser Morgonkollen - 12 januari!
11 jan kl. 07:12
Politik Sigtuna kommuns användning av privata aktörer inom familjehems- och HVB-vården kritiseras nu i en insändare som publicerats i Dagens ETC. Bakom insändaren står Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och social- och sjukvårdspolitisk talesperson, samt Marie Axelsson (S), oppositionsråd i Sigtuna kommun.
11 jan kl. 07:03
Blåljus Sedan klockan 18 på lördagskvällen pågick en polisinsats mot flera fall av bedrägeriförsök och rån riktade mot äldre personer i Stockholms län, enligt polisen.
11 jan kl. 07:01
Nyheter Andelen elbilar och laddhybrider bland nyregistrerade personbilar minskade i Sigtuna kommun under fjärde kvartalet 2025. Det visar statistik som Newsworthy sammanställt.
11 jan kl. 06:26
Notiser Morgonkollen - 11 januari!
10 jan kl. 06:10
Notiser Morgonkollen - 10 januari!
9 jan kl. 07:28
Ung & Student Ungdomar i Sigtuna kommun som är födda 2008 börjar nu få sina mönstringsunderlag utskickade från Plikt- och prövningsverket.
9 jan kl. 07:24
Nyheter Det är fortsatt störningar i kollektivtrafiken i stora delar av länet på grund av snö och vinterväglag. Bussar har svårt att ta sig fram på flera håll och även pendeltågstrafiken påverkas.
9 jan kl. 07:09
Ung & Student Allt fler elever klarar gymnasiet och tar en examen inom fyra år.
9 jan kl. 06:19
Notiser Morgonkollen – 9 januari
8 jan kl. 20:02
Blåljus En brand uppstod i ett flygplan på Arlanda flygplats under torsdagseftermiddagen. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen och kunde snabbt släcka branden. Ingen person skadades.
8 jan kl. 17:18
Nyheter Sigtuna kommun är en av fyra kommuner som väntas ta mer ansvar för migration till EU i samband med den nya Migrations- och asylpakten.
8 jan kl. 07:38
Nyheter Det råder stora störningar i buss och tågtrafik denna morgon på grund av snön som fallit.