Trafikolycka i Arlandastad – ett körfält avstängt

Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.
Politik Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartie riktar skarp kritik mot den moderatledda kommunledningens beslut att tacka ja till ett möte med regeringens samordnare för frivillig återvandring.
Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.
Nyheter En nederländsk lastbilschaufför i 20-årsåldern stoppades vid Öresundsbron med stora mängder narkotika i lasten. Han uppgav att han var på väg till Arlanda flygplats, men i lastutrymmet hittades heroin och cannabisharts till ett uppskattat värde av flera miljoner kronor.