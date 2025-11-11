Trafikolycka i Arlandastad – ett körfält avstängt

En singelolycka inträffade på Pionjärvägen i Arlandastad under tisdagskvällen. En personbil är inblandad och räddningstjänsten finns på plats.

Olyckan påverkar trafiken mellan Pionjärvägen och Uppfinnarvägen där ett körfält är blockerat. Händelsen rapporterades vid 20-tiden och arbetet väntas pågå fram till omkring 20.50.

Enligt Trafikverket klassas händelsen som en olycka med stor påverkan på trafiken i området. En person uppges ha färdats i bilen. Denne var vaken och talbar.