Trafikolycka i Arlandastad – ett körfält avstängt

En singelolycka inträffade på Pionjärvägen i Arlandastad under tisdagskvällen. En personbil är inblandad och räddningstjänsten finns på plats.

Olyckan påverkar trafiken mellan Pionjärvägen och Uppfinnarvägen där ett körfält är blockerat. Händelsen rapporterades vid 20-tiden och arbetet väntas pågå fram till omkring 20.50.

Enligt Trafikverket klassas händelsen som en olycka med stor påverkan på trafiken i området. En person uppges ha färdats i bilen. Denne var vaken och talbar.

Av Erik Karlsson

Fortsatt klar majoritet kvinnor som vabbar

Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.

Många villor riskerar fuktskador vid kraftigt regn

Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.

Hotfull man missade flyg

Blåljus En man som skulle resa iväg till Thailand från Arlanda fick ändra sina planer sedan han uppträtt hotfullt mot andra resenärer.