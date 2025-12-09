Trafikkontroll vid Arlanda – inga anmärkningar

Polisen kontrollerade cirka 50 fordon vid Arlanda under tisdagen.

Under tisdagsförmiddagen genomförde flera polispatruller från lokalpolisområde Arlanda en trafikkontroll på Driftvägen vid Arlanda flygplats. Kontrollen pågick i cirka 30 minuter, och omkring 50 förare fick blåsa i ett sållningsinstrument.

Polisen rapporterar att det inte fanns något att anmärka på någon av förarna.