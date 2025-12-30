Trafikkameror i Sigtuna kommun – Här utfärdas flest böter
Trafikkameran vid Håtuna-Sigtuna är den som utfärdar flest böter i kommunen enligt siffror som sajten Carup sammanställt.
Under 2025 har flest böter i Sigtuna kommun utfärdats vid kameran mellan Håtunaholm och Sigtuna, med totalt 647 ärenden. Därefter följer Märsta väg 263 med 543 och Nytorp-Brista med 517 böter, enligt en sammanställning från sajten Carup.
I länet toppas listan av kameran vid Nyboda på Södra länken med 1 922 böter, följt av Karlberg på Norra länken med 1 648. I närheten av den lokala topplistan finns även Gottröra nära Skepptuna med 746 böter.
Kristina Johansson på Trafikverket påpekar att syftet med trafiksäkerhetskamerorna är att minska olyckor, inte att straffa. – Kamerorna bidrar till att rädda liv och förhindra allvarliga skador. I ett nationellt perspektiv räddar de närmare 30 liv per år. Att köra lugnt och följa hastighetsgränserna skyddar både dig själv och andra på vägen, säger hon enligt Carup
