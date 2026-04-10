Trädgårdsspelningar på Stora Brännbo – premiär i maj

I maj startar en serie trädgårdsspelningar på Stora Brännbio. Under försommarkvällar bjuds det på livemusik i en mindre, utomhusmiljö. Först ut är Patrik Isaksson den 22 maj. Därefter följer Thomas Di Leva den 10 juni och Shirley Clamp den 26 juni. Besökare uppmanas att ta med egen stol eller filt om de vill sitta. Mat och dryck får inte tas med, men kommer att finnas till försäljning på plats.