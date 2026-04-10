Trädgårdsspelningar på Stora Brännbo – premiär i maj
Stora Brännbo Hotell och Konferens startar upp med spelningar i maj. Bland annat kommer Thomas Di Leva
I maj startar en serie trädgårdsspelningar på Stora Brännbio. Under försommarkvällar bjuds det på livemusik i en mindre, utomhusmiljö. Först ut är Patrik Isaksson den 22 maj. Därefter följer Thomas Di Leva den 10 juni och Shirley Clamp den 26 juni. Besökare uppmanas att ta med egen stol eller filt om de vill sitta. Mat och dryck får inte tas med, men kommer att finnas till försäljning på plats.
Kulturnyheter Hanne Stichel, tidigare församlingsledare i Märsta pastorat, har nu mottagits som kyrkoherde i Ljusnans pastorat. Mottagningen hölls av biskop Karin Johannesson under högmässan i Ljusdals kyrka den 29 mars.
Kulturnyheter Smash Into Pieces kvalificerade sig till finalen i Melodifestivalen med låten Hollow vid den fjärde deltävlingen i Malmö, och med på scen som körsångare var Sigtunabon Philip Strand, uppger källor vid ett flertal medier.
Kulturnyheter Sigtuna kulturskola fyller 70 år och jubileet uppmärksammas under hela året. Firandet inleddes på onsdagen med en föreställning där många barn och ungdomar medverkade, både på och bakom scenen.