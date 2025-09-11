Träd fortsätter falla runt om i kommunen

Flera larm kommer in om träd som faller. Det senaste rör Tingvalla och Skoby.

Flera larm kommer in om träd som faller över vägar och allmänna platser. På Tingvalla har ett träd fallit över en bil som stod parkerad. Ingen personskada har rapporterats in. Strax före 20 kom larm om träd som fallit över Skoby utanför Arlanda. Trädet har fallit över vägbanan och räddningstjänst har larmats. Byvinden uppges enligt SMHI vara cirka 15 meter/sekund i nuläget.