Träd föll över bil i Erikssund – en person till sjukhus
Under eftermiddagen föll träd i kommunen, i Erikssund föll ett träd över en bil och även i Skälby i Skånela föll ett träd över väg 858.
Ett träd har fallit över en bil vid Erikssund i Sigtuna kommun under torsdagseftermiddagen. En person har förts med ambulans till sjukhus, men skadeläget är oklart, skriver unt.se.
Larmet kom strax före klockan 16. Vägen mellan Erikssundsbron och Haga är avstängd i båda riktningar under räddnings- och uppröjningsarbetet, som enligt räddningstjänsten beräknas pågå till 17-tiden. Trafiken påverkas i båda riktningar förbi olycksplatsen.
Ett annat nedfallet träd har även orsakat problem på väg 858 vid Skäby i Skånela.
