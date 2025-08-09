Träd blockerar körfält på väg 897

Ett nedfallet träd orsakar problem på väg 897 mellan Odensala och Åsby i båda riktningarna.

Trädet blockerar halva vägbanan och bara ett körfält är öppet. Begränsningen gäller sedan tidigt i morse och väntas påverka trafiken tills vidare, enligt Trafikverket.

Av redaktion@marsta.nu
redaktion@marsta.nu

