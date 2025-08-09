Träd blockerar körfält på väg 897

9 aug kl. 09:08
Blåljus Polisen registrerade 142 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 31. Av dessa ska 77 brott ha begåtts under veckan, medan övriga avser händelser vid en tidigare tidpunkt.
9 aug kl. 07:02
Notiser Det råder fiskeförbud i Garnsvukeb för att skydda asp och gös under lekperioden.
9 aug kl. 06:32
8 aug kl. 19:11
Blåljus Strax efter klockan 18.35 på fredagskvällen larmades räddningstjänsten om en fritidsbåt som tog in vatten i Sigtunafjärden.
8 aug kl. 14:03
Notiser På lördag är pendeltågstrafiken till och från Märsta/Rosersberg-Stockholm åter igång som vanligt.
8 aug kl. 10:13
Nyheter Tågtrafiken i Sigtuna kommun hade ovanligt många förseningar i juli. Av cirka 8 300 tåg som passerade Arlanda C, Märsta eller Rosersberg kom 998 mer än fem minuter sent, vilket motsvarar 12 procent.
8 aug kl. 07:07
Blåljus En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för att ha misshandlat sin partner i Sigtuna. Händelsen inträffade på torsdagskvällen och ska ha skett i närvaro av parets gemensamma barn.
8 aug kl. 06:32
7 aug kl. 19:59
Blåljus Polis larmades under torsdagen till en långtidsparkering vid Arlanda efter att två män hamnat i bråk.
7 aug kl. 13:06
Blåljus Under torsdagen inträffade en trafikolycka på väg 263 mellan Märsta och Sigtuna. Två personbilar kolliderade, vilket ledde till att räddningstjänst, polis och ambulans larmades till platsen.
7 aug kl. 08:13
Nyheter Sigtuna tillhör de kommuner i Stockholms län med högst arbetslöshet. Det visar Arbetsförmedlingens senaste rapport för det andra kvartalet 2025.
7 aug kl. 06:07
6 aug kl. 12:00
Politik Ett extrainsatt krismöte hölls under tisdagen i regionstyrelsen i Region Stockholm med anledning av den pågående ambulanskrisen
6 aug kl. 10:40
Nyheter Priset på bilförsäkringar i Sigtuna kommun har ökat markant det senaste året enligt en ny undersökning som Compricer har gjort.
6 aug kl. 09:17
Blåljus Under natten skedde ett inbrottsförsök i en företagslokal i Märsta. Företagaren såg genom kameror vad som pågick och begav sig till lokalen.
6 aug kl. 06:06
5 aug kl. 10:00
Notiser Mälartåg, som bland annat trafikerar sträckan Uppsala–Märsta–Stockholm, har sett en kraftig ökning i trafiken sedan 2016. Antalet tågkilometer har fördubblats, och över 12 miljoner resor görs årligen i Mälartågssystemet.
5 aug kl. 06:06
4 aug kl. 15:54
Blåljus En trafikolycka inträffade på E4:an norrgående i höjd med Arlandastad i eftermiddagstrafiken.
4 aug kl. 11:47
Notiser Det är just nu varmt vid samtliga kommunens strandbad med över 21 grader.
4 aug kl. 11:44
Notiser Sigtuna kommun genomför ett omfattande byte av trygghetslarm under augusti 2025. Samtliga cirka 850 larm som idag används av kommunens omsorgstagare ska ersättas.
4 aug kl. 08:50
Notiser Missade du en nyhet eller två medan du låg i hängmattan. Nu kan du läsa Mest klickat i juli!
4 aug kl. 06:05
