Totalförsvarsövning genomförs i kommunen

På fredag den 13 mars startar totalförsvarsövningen Birger Jarl 26 i Stockholms län. Övningen pågår till den 19 mars och kommer delvis att genomföras i Sigtuna kommun.

Under övningen tränar det militära och civila försvaret tillsammans för att stärka förmågan att hantera olika typer av kriser. Totalt deltar omkring 2 000 personer – cirka 1 500 från Försvarsmakten och omkring 500 från det civila försvaret.

Flera myndigheter och organisationer medverkar i övningen, bland annat Polisregion Stockholm, Tullverket, Region Stockholm, räddningstjänster i länet och Trafikverket.

Synlig militär närvaro i kommunen

I Sigtuna kommun kan övningen märkas genom ökad militär aktivitet. Invånare kan exempelvis se fler militära transporter på vägarna och stridsutrustade soldater i vissa områden.

Övningen inleds med att hemvärnssoldater bevakar och skyddar viktig infrastruktur i Stockholm. Därefter genomförs gemensamma moment där civila och militära aktörer tränar på att samarbeta vid olika typer av händelser, till exempel vid kemiska, biologiska, radioaktiva eller nukleära hot samt vid större sjukvårdsinsatser.

Samarbete med kommunen

I Sigtuna sker samverkan mellan de deltagande aktörerna och kommunens trygghets- och säkerhetsenhet.

Allmänheten kan i vissa fall se militär personal och fordon på platser där de normalt inte förekommer. Trafiken kan också påverkas kortare stunder när militära transporter förflyttar sig mellan olika övningsplatser.