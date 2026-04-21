Torra marker ger stor risk för gräsbrand under onsdagen
SMHI varnar för stor risk för skogsbrand från onsdag eftermiddag, och Sigtuna kommun omfattas av varningen.
Det är torrt i markerna, och läget gör att en brand kan få snabbt fäste och sprida sig i skog och mark. Det kan räcka med gnistor från maskiner, eldning utomhus eller i värsta fall blixtnedslag för att något ska ta fart.
Varningen gäller onsdag 22 april klockan 14 till 23.
SMHI uppmanar till försiktighet, särskilt vid arbete utomhus och hantering av öppen eld. Det är också viktigt att kolla om det råder eldningsförbud lokalt innan man gör upp eld. Redan nu under tisdagskvällen rapporteras det in om en gräsbrand i Märsta vid Ängsvägen.
Nyheter Det blev en rejäl upprensning i Rosersbergs industriområde under söndagen. Ett 25-tal spelare från Sigtuna Märsta United, tillsammans med föräldrar, gick igenom delar av området och plockade skräp längs vägar och diken.
Nyheter En ny studie från SLU visar att PFAS-halterna i svensk konsumtionsmjölk i stort sett är mycket låga eller inte mätbara. Det gäller även i områden nära platser där brandskum tidigare använts, som kring Arlanda och Rosersberg.