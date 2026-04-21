Torra marker ger stor risk för gräsbrand under onsdagen

SMHI varnar för stor risk för skogsbrand från onsdag eftermiddag, och Sigtuna kommun omfattas av varningen.

Det är torrt i markerna, och läget gör att en brand kan få snabbt fäste och sprida sig i skog och mark. Det kan räcka med gnistor från maskiner, eldning utomhus eller i värsta fall blixtnedslag för att något ska ta fart.

Varningen gäller onsdag 22 april klockan 14 till 23.

SMHI uppmanar till försiktighet, särskilt vid arbete utomhus och hantering av öppen eld. Det är också viktigt att kolla om det råder eldningsförbud lokalt innan man gör upp eld. Redan nu under tisdagskvällen rapporteras det in om en gräsbrand i Märsta vid Ängsvägen.