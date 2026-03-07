Tonårsutvisningarna pausas – Andrum för Ayla

Regeringen har beslutat att tillfälligt pausa de så kallade tonårsutvisningarna i väntan på ny lagstiftning. Beskedet ger nytt hopp för många unga i Sverige – bland dem 21-åriga Ayla från Märsta som länge levt med oro över sin framtid.

Beslutet innebär att utvisningar av ungdomar som riskerar att behöva lämna Sverige när de fyller 18 eller 21 år stoppas tillfälligt medan regeringen tar fram nya regler i utlänningslagen.

Den märstabaserade kvinnan har haft sitt ärende uppe i rättsprocess och väntar nu på beslut i överdomstolen.

– Det känns fortfarande nytt och mycket är oklart, men det känns bra med lagändringen. Jag fyller snart 22 och hoppas nu att allt ska gå smidigt och att jag får stanna och fortsätta leva ett vanligt liv, säger hon.

Samtidigt har ett nätverk bildats där ungdomar från hela landet som hotas av tonårsutvisning stöttar varandra och driver frågan om en lagändring.

– Det här beskedet betyder mycket för många ungdomar som levt länge i Sverige och ser sin framtid här. Samtidigt fortsätter arbetet för en långsiktig lösning, säger initiativtagaren till nätverket, Leo Ahmed (V).