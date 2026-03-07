Presskonferens utanför Riksdagen med några som drabbats samt Leo Ahmed (V), till vänster.Foto: Pressbild

Tonårsutvisningarna pausas – Andrum för Ayla

Regeringen har beslutat att tillfälligt pausa de så kallade tonårsutvisningarna i väntan på ny lagstiftning. Beskedet ger nytt hopp för många unga i Sverige – bland dem 21-åriga Ayla från Märsta som länge levt med oro över sin framtid.

Beslutet innebär att utvisningar av ungdomar som riskerar att behöva lämna Sverige när de fyller 18 eller 21 år stoppas tillfälligt medan regeringen tar fram nya regler i utlänningslagen.

Den märstabaserade kvinnan har haft sitt ärende uppe i rättsprocess och väntar nu på beslut i överdomstolen.
– Det känns fortfarande nytt och mycket är oklart, men det känns bra med lagändringen. Jag fyller snart 22 och hoppas nu att allt ska gå smidigt och att jag får stanna och fortsätta leva ett vanligt liv, säger hon.

Samtidigt har ett nätverk bildats där ungdomar från hela landet som hotas av tonårsutvisning stöttar varandra och driver frågan om en lagändring.
– Det här beskedet betyder mycket för många ungdomar som levt länge i Sverige och ser sin framtid här. Samtidigt fortsätter arbetet för en långsiktig lösning, säger initiativtagaren till nätverket, Leo Ahmed (V).

Av Erik Karlsson

Bilbrand skapade köer mot Arlanda

Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.

Stor risk för gräsbrand under onsdagen

Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.

Lodjursjakten stoppas

Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.