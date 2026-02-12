Annika Hirvonen och Lowe BörjessonFoto: Miljöpartiet

Tonårsutvisningarna måste stoppas nu

I Sverige utvisas just nu unga människor som vuxit upp här, som talar svenska, som går i skolan, jobbar extra och har hela sin familj i landet. Medan resten av familjen får stanna får dessa ungdomar beskedet att de måste lämna Sverige efter sin 18-årsdag istället för att ta studenten.

En av dessa är Ayla i Märsta som märsta.nu rapporterat om. En gemensam debattartikel signerad av gruppledarna för S, V, MP och C i Sigtuna kommun har också publicerats i Aftonbladet för att protestera mot utvisningen av Ayla.
Dessa utvisningar är inga olyckshändelser i ett annars välfungerande system. Det är konsekvensen av medvetna politiska lagändringar. 2023 röstade Tidöpartierna och Socialdemokraterna tillsammans bort den skyddsregel som tidigare gjorde det möjligt för barn som blir vuxna innan de hinner få permanent uppehållstillstånd att stanna i Sverige med resten av familjen. Resultatet av detta är det vi nu ser: fullständigt orimliga tonårsutvisningar. Tonåringar som bott här i 10, 12, 15 år får lämna sitt hem, sin skola, sina vänner.

Det är varken rättssäkert, humant eller samhällsekonomiskt klokt att slita upp ungdomar ur skolan bara månader innan de ska ta studenten. Vi riskerar att förstöra framtiden för unga som redan har sina liv här, och samtidigt förlora den kraft och potential de bär på.

Regeringen menar att det ska löna sig att göra rätt för sig. Men just nu bestraffas unga som har gjort exakt det: gått i skolan, följt reglerna, lärt sig svenska och som är en del av det svenska samhället. Vad sänder det här för signaler?

Vi är många som säger ifrån. Kollegor, lärare, vänner och grannar protesterar. Vi i Miljöpartiet har tillsammans med Vänsterpartiet lagt fram ett konkret lagförslag i riksdagen för att stoppa tonårsutvisningarna. Centerpartiet står bakom. Socialdemokraterna har efter dagar av velande och intern kritik meddelat att de också vill stoppa utvisningarna.Till slut blev det omöjligt för dem att stå emot opinionstrycket. Liberalerna säger sig vilja stoppa utvisningarna men både S och L tänker ändå rösta nej till lagändringen.

Det håller inte. Klockan tickar för ungdomarna som redan fått sina utvisningsbeslut. Deras framtid står på spel. Riksdagen måste agera nu.
Den 17 februari ska riksdagen rösta om vårt förslag. Då prövas det politiska ledarskapet och partiernas verkliga vilja att värna barns rättigheter. Det är fullt möjligt att ändra lagen snabbt. Men det kräver att fler vågar prioritera det som är rätt. Om vi blir tillräckligt många som höjer våra röster, då kommer också riksdagsledamöterna i S, L, KD och M att tvingas agera.
Ingen 18-åring ska utvisas ensam från sitt hem och sin familj. Det är ett systemfel, och vi har chansen att rätta till det.

  • Annika Hirvonen, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson (MP)
  • Lowe Börjeson, gruppledare för Miljöpartiet i Sigtuna kommun
Av redaktion@marsta.nu

De äldre-äldre måste få bo kvar i kommunen

Insändare Från 2024 införde den borgerliga majoriteten i Sigtuna kommun ett system, där äldre kommuninvånare som behöver flytta till ett särskilt boende för äldre (säbo) visserligen erbjuds lägenhet i de fyra kommunala boendena Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, men också i 13 kontrakterade, privatdrivna säbon. Av dessa 13 finns 12 i andra kommuner och de ska ligga inom 3,5 mils avstånd från Märsta station.

Ayla är en av oss!

Insändare Jag skriver det här inte bara som politiker men också som en medmänniska och som kommuninvånare. För Ayla är inte ett ärendenummer. Hon är en ung kvinna som vuxit upp här, gått i våra skolor och tagit studenten precis som så många andra av våra barn.

valet2026

Framåt 2026 för Sigtuna kommun

Insändare När klockan slår tolv inatt går vi in i valåret 2026 och lämnar officiellt 2025 bakom oss. Ett år då mycket i vår omvärld blivit både kallare och osäkrare. Det låter dystert, jag vet. Men nu när vi går in i ett nytt år har vi möjlighet att vända utvecklingen.

Utbildning motverkar fattigdom

Insändare På temat fattigdom i insändare för ett par veckor sedan, vill jag gärna spinna vidare. Vi socialdemokrater tror att utbildning motverkar fattigdom.

Återkalla inte människors trygghet, säg nej till regeringens förslag!

Insändare Regeringens förslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd är ett allvarligt steg i fel riktning. Det skapar otrygghet, splittrar samhällen och riskerar att slå hårt mot människor som redan i dag är en självklar del av vårt gemensamma Sverige. Därför bör styret i Sigtuna kommun säga nej till detta även om det innebär att gå emot sina egna partikamrater på nationell nivå.

repliken: Sigtuna kommun förtjänar en seriös opposition

Insändare I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.

Livsfarligt övergångsställe!

Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.

15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.