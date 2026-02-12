Tonårsutvisningarna måste stoppas nu

I Sverige utvisas just nu unga människor som vuxit upp här, som talar svenska, som går i skolan, jobbar extra och har hela sin familj i landet. Medan resten av familjen får stanna får dessa ungdomar beskedet att de måste lämna Sverige efter sin 18-årsdag istället för att ta studenten.

En av dessa är Ayla i Märsta som märsta.nu rapporterat om. En gemensam debattartikel signerad av gruppledarna för S, V, MP och C i Sigtuna kommun har också publicerats i Aftonbladet för att protestera mot utvisningen av Ayla.

Dessa utvisningar är inga olyckshändelser i ett annars välfungerande system. Det är konsekvensen av medvetna politiska lagändringar. 2023 röstade Tidöpartierna och Socialdemokraterna tillsammans bort den skyddsregel som tidigare gjorde det möjligt för barn som blir vuxna innan de hinner få permanent uppehållstillstånd att stanna i Sverige med resten av familjen. Resultatet av detta är det vi nu ser: fullständigt orimliga tonårsutvisningar. Tonåringar som bott här i 10, 12, 15 år får lämna sitt hem, sin skola, sina vänner.

Det är varken rättssäkert, humant eller samhällsekonomiskt klokt att slita upp ungdomar ur skolan bara månader innan de ska ta studenten. Vi riskerar att förstöra framtiden för unga som redan har sina liv här, och samtidigt förlora den kraft och potential de bär på.

Regeringen menar att det ska löna sig att göra rätt för sig. Men just nu bestraffas unga som har gjort exakt det: gått i skolan, följt reglerna, lärt sig svenska och som är en del av det svenska samhället. Vad sänder det här för signaler?

Vi är många som säger ifrån. Kollegor, lärare, vänner och grannar protesterar. Vi i Miljöpartiet har tillsammans med Vänsterpartiet lagt fram ett konkret lagförslag i riksdagen för att stoppa tonårsutvisningarna. Centerpartiet står bakom. Socialdemokraterna har efter dagar av velande och intern kritik meddelat att de också vill stoppa utvisningarna.Till slut blev det omöjligt för dem att stå emot opinionstrycket. Liberalerna säger sig vilja stoppa utvisningarna men både S och L tänker ändå rösta nej till lagändringen.

Det håller inte. Klockan tickar för ungdomarna som redan fått sina utvisningsbeslut. Deras framtid står på spel. Riksdagen måste agera nu.

Den 17 februari ska riksdagen rösta om vårt förslag. Då prövas det politiska ledarskapet och partiernas verkliga vilja att värna barns rättigheter. Det är fullt möjligt att ändra lagen snabbt. Men det kräver att fler vågar prioritera det som är rätt. Om vi blir tillräckligt många som höjer våra röster, då kommer också riksdagsledamöterna i S, L, KD och M att tvingas agera.

Ingen 18-åring ska utvisas ensam från sitt hem och sin familj. Det är ett systemfel, och vi har chansen att rätta till det.